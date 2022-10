中国、共産党大会控え「ゼロコロナ」擁護強める－ロックダウン正当化

共産党大会を控えた中国で、新型コロナウイルスを徹底的に抑え込む「 ゼロコロナ」政策を擁護する論調が一段と強まっている。習近平総書記(国家主席)の3期目入りが確実視されており、党はロックダウン(都市封鎖)など厳格な対策で国民生活や経済に大きな犠牲を強いている習氏肝いりのゼロコロナの正当化を図っている。

党機関紙の人民日報は12日、ゼロコロナ政策だけが中国で多くの犠牲者を回避できる唯一のやり方だとする 論評を掲載。3日連続でゼロコロナを擁護した。

中国はゼロコロナ政策堅持が必要、経済安定させ生活守る-人民日報

重慶市でのコロナ検査(10月8日) Photographer: Zhao Junchao/Feature China/Future Publishing/Getty Images

たが、中国では国慶節(建国記念日)の連休に伴い国内旅行者の間で感染が拡大。本土での11日の新規感染は1709人と報告され、ほぼ2カ月ぶりの高水準近くが続いている。

広東省深圳市の地下鉄は3駅で営業を停止し、陝西省西安市と遼寧省鞍山市は一部学校での対面授業を取りやめた。

5年に一度の共産党大会は北京で16日に開幕する。

原題: China Ramps Up Covid Zero Propaganda as Lockdown Angst Grows、People’s Daily Says Only Covid Zero Can Help China Avoid Deaths (抜粋)