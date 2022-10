欧州中央銀行(ECB)の政策委員会メンバー、ビルロワドガロー・フランス中銀総裁は11日、主要7カ国(G7)の外国為替市場への介入は、協調したアプローチがあれば効果的になり得ると述べ、ワシントンに各国の財務相・中央銀行総裁が集まる中で微妙な問題を提起した。

ビルロワドガロー総裁はコロンビア大学で講演し、中銀は為替相場を目標としないというG7の原則を改めて示した上で、これが示唆するのは、予測可能性を維持し想定外の状況を回避する意向に関する対話だと指摘。市場に誤解があれば、為替相場は「ファンダメンタルズからみたミスアライメント」になる可能性があるとした。

同総裁は「こうした状況では、過去にG7の介入があった。そのうち複数回は効果的だったし、それを忘れるべきではない」と述べた。

同総裁は講演後、国際通貨基金(IMF)と世界銀行の年次総会に出席のためワシントンに向かう。

