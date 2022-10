ゴールドマン、米金融当局の方向転換を市場が織り込むのは時期尚早

米連邦準備制度が近く利上げを停止し、その後すぐに利下げを開始するという考えを市場が織り込むのは「時期尚早」だと、ゴールドマン・サックス・グループのストラテジストがリポートで指摘した。ストラテジストらは株式の短期的な投資判断を「アンダーウエート」に据え置いた。

セシリア・マリオッティ氏らストラテジストは10日のリポートで、米当局がハト派政策に転換するにはマクロ経済がさらに弱まり、フロントエンド金利の「大幅な」低下が深刻に受け止められる状況が必要になると分析した。

ストラテジストは成長への脅威と実質利回りの上昇圧力持続の中で、金利市場の高いボラティリティーが株式のリスクプレミアムを低過ぎる水準に抑えている可能性が高いと指摘。金融環境のタイト化と地政学的リスク上昇の可能性、弱い成長とインフレ加速の組み合わせが、株式相場下落のリスクを高止まりさせているとの見方を示した。

また、ベン・スナイダー、デービッド・J・コスティン両氏は別のリポートで、予測では米中間選挙ではいずれの党の明確な優位も示されないとみられているものの、政治的不確実性が低下するため株式は通常、中間選挙後に好パフォーマンスとなると指摘した。

投資家が現金に逃避、他の資産は資金流出-BofA

原題:Goldman Says It’s ‘Too Early’ to Factor a Fed Pivot for Markets(抜粋)