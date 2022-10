中国はゼロコロナ政策堅持が必要、経済安定させ生活守る－人民日報

中国のゼロコロナ政策は持続可能であり、経済を安定化させ国民の生活を守る上で鍵を握る同政策を中国は堅持しなければならないと、共産党機関紙・人民日報が11日の論説で指摘した。

ゼロコロナ政策を支持する人民日報の論説はこの2日間で2本目。新型コロナウイルス感染拡大が制御される時に限り経済は安定し国民の生活は平和的になり、経済・社会の発展も安定的で健全なものになると主張した。

さらに、感染拡大防止・管理の緩和は社会的に弱い立場にいる人々の感染リスクを必然的に高めるとしている。

中国の14億人強の人口や不均衡な地域発展、不十分な医療資源を踏まえると、大規模な感染再拡大が起きた場合には、経済・社会発展に深刻な影響が出るのは避けられず、最終的なコストも高くなり損失もより甚大になると論じた。

原題:China Must Stick to Covid Zero Policy, People’s Daily Says(抜粋)