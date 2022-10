ドイツがＥＵ共同債発行を支持、エネルギー危機緩和で融資－関係者

ドイツのショルツ首相は欧州連合(EU)の共同債発行を支持する。発行はエネルギー危機の打撃を緩和する目的で、調達資金が厳しい状況にあえぐEU加盟国に供与でなく融資で配分されることを条件としつつ、同国はこれまでの共同債発行に反対の立場を反転させる。

首相の姿勢に詳しい複数の関係者によると、プラハで先週開かれたEU首脳会議の傍らで、共同債の活用に反対しない意向を示唆した。ドイツはエネルギー価格高騰で国内向けに2000億ユーロ(約28兆3000億円)の 支援策を打ち出しており、経済的な不均衡を招くとして他の加盟国首脳から批判が上がっていた。

共同債発行にはドイツのほか、オランダなども反対していた。だが、ロシアのガス供給なしに冬を乗り切り、代替のエネルギー供給に移行するためEUとして大規模な支出が必要になると懸念される中で、行動を求める声が増している。

この報道後、イタリア債がアウトパフォームし、10年物のドイツ債とのスプレッドは21ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)縮小して2.3ポイントとなった。

EUは新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)期に「緊急時失業リスク緩和支援(SURE)」プログラム向けなどで共同債を発行しており、それが青写真になるだろうと、非公表の協議だとして匿名を要請した関係者が語った。

新たな共同債発行の詳細は確定していないが、新型コロナからの復興資金として調達した7240億ユーロよりは小さくなるだろうと、関係者が述べた。

