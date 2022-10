フランスの ルノーと日産自動車はアライアンスの協力と将来性を強化する継続的な取り組みの一環として、「幾つか」のイニシアチブについて「信頼できる議論」を行っている。両社が発表した。

ルノーと日産は一連の「市場や製品、テクノロジーに関する戦略的共通イニシアチブ」を巡る合意を協議。ルノーの新戦略「ルノーリューション」を支え、日産の「アンビション2030」に向けた戦略的ステップの一つとなるルノーの新しい電気自動車(EV)事業体への投資を日産は検討している。

両社は持続可能なアライアンスの運営とガバナンスを確実にするため、引き続き構造的な改善をけん引していく方向。

