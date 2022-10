連休明けの中国株、下落－景気懸念やコロナ感染再拡大が重し

10日の中国本土株式相場は下落。国慶節(建国記念日)連休明けとなったが、新型コロナウイルスの感染拡大が続く中で連休中の消費データの弱さから、景気回復を巡る懸念が強まった。

指標のCSI300指数は2.2%安で終了し、2020年4月以来の安値を記録。テクノロジー株と生活必需品銘柄の下げが目立った。

香港市場では中国本土銘柄から成るハンセン中国企業株(H株)指数が3%を超える下げ。中国本土市場の人民元は対ドルで小幅高。

中国サービス業活動、9月は縮小-4カ月ぶり、ゼロコロナが裏目

連休中の大幅な支出 落ち込みやコロナ感染 再拡大、終わりの見えない不動産危機といったトレンドが露呈し、中国本土のトレーダーはリターン面で厳しい現実に直面している。8日発表された中国のサービス業活動を測る指数は9月、4カ月ぶりの縮小を示した。主要都市での新型コロナ感染拡大抑制のロックダウン(都市封鎖)が響いた。

10日の取引では中国の半導体株が値下がり。バイデン米政権が8日、米国の半導体技術への中国のアクセスを制限する措置を新たに 発表したことが響いた。

香港上場の中国テクノロジー株の指標、ハンセンテック指数は一時4%余り下落。香港株の指標であるハンセン指数は3%安で引けた。

中国の半導体株、急落-バイデン米政権の新たな対中規制を嫌気

