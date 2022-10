北朝鮮は9日未明に弾道ミサイルとみられるもの2発を発射した。

聯合ニュースが韓国軍を引用して伝えたところによれば、北朝鮮が発射したのは短距離弾道ミサイルで、ミサイルは日本海方面に飛行した。

共同通信によると、井野俊郎防衛副大臣は同日未明、北朝鮮が2発の弾道ミサイルを発射し、いずれも日本の排他的経済水域(EEZ)外に落下したと明らかにした。潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)の可能性を含めて分析中だという。

原題: North Korea Adds to Barrage With Two Ballistic Missiles (1)、*N. KOREA FIRES 2 SHORT-RANGE BALLISTIC MISSILES: YONHAP(抜粋)