北朝鮮は自国のミサイル試射について、米国の脅威に対する自衛手段であり、近隣国・地域の安全保障にリスクをもたらすものではないと主張した。朝鮮中央通信(KCNA)が当局者の声明を引用して報じた。

KCNAによると、ミサイル試射を妨害する試みは北朝鮮の主権侵害だと同当局者は主張している。

原題:N.Korea Says Its Missile Tests for Self Defense, Pose No Threats(抜粋)