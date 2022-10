クレディ・スイス・グループは7日、クレディ・スイス・インターナショナルが一部のシニア債を最大約30億スイス・フラン(約4400億円)で買い戻すオファーを行ったと発表した。

発表資料では、「この取引は全体的な負債の構成を管理し、支払利息を最適化する先を見越した当社のアプローチに沿ったもので、市場環境を利用し魅力的な価格で債務を買い戻すことができる」としている。

原題:Credit Suisse Offers to Buy Back Debt Securities Up to CHF 3b、 Credit Suisse Offers to Buy 3 Billion Francs of its Own Debt(抜粋)

