バイデン米政権、半導体技術の対中輸出で新たな制限発表

バイデン米政権は米国の半導体技術への中国のアクセスについて新たな制限を発表した。半導体産業の発展と軍事力増強を目指す中国政府の取り組みを阻止する狙いだ。

米商務省は製品の最終的な使用場所が不明なことを意味する「未証明」と見なす企業のリストに31社を追加した。これらは全て中国企業で、米国のサプライヤーはこれらの組織に技術を販売する際に新たなハードルに直面する。

今回の措置は、中国企業と同国の軍・治安組織との結びつきを断ち切ろうとする次のステップだ。このルートは、中国が米国の技術を使用し自国の軍事力や監視力の向上を図る裏口の可能性があると受け止められている。

未証明と指定された企業は、自社製品の行き先について確認を受ける申請が必要で、その手続き中は、これらの企業に米国の技術を供給する者は製品使用に関する追加の認証ステップを踏む必要が生じる。

ルール違反でないことを証明できた企業は、同リストから除外される。証明しないか協力を怠れば、いわゆる「エンティティー・リスト」に掲載される恐れがあり、こうした企業への米国技術の輸出は全て商務省の事前承認が必要になる。

原題:White House Announces New Restrictions on Chip Exports to China(抜粋)