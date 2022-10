欧州自動車工業会(ACEA)は7日、今年の乗用車販売見通しを1%減の960万台に下方修正したと発表した。2月時点では欧州連合(EU)で7.9%の販売増を予想していた。

新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)からの業績回復が思うように進まない業界への公的支援強化をACEAは要請した。

最新見通しは今年最後の数カ月で販売が幾分回復する可能性を示すものの、今年1-8月の新車登録台数は前年同期比約12%減少し、年初の予測を下向き修正せざるを得なくなった。

Seeing Shrinkage Europe's auto lobby scraps growth forecast, expects 1% contraction Source: European Automobile Manufacturers’ Association, S&P Global Mobility

原題: Europe’s Carmakers Scrap Growth Hopes, Ask Policy Makers for Aid(抜粋)

