英年金基金、多額の資産処分を継続－中銀の国債購入終了前に資金確保

英国の年金基金は引き続き多額の資産を売却している。イングランド銀行(英中央銀行)が国債市場の崩壊を防ぐため導入した超長期債購入が終わる来週末までに、バッファーとしての現金を確保する狙いがある。

顧客に関する情報だとして匿名で語った年金コンサルタントによると、手元資金を増強しようとそれぞれの個人年金基金が数千万ないし数億ポンドの単位で流動性資産を処分している。業界全体の資産売却額は数百億ポンドに上ると、資産運用会社ファン・ランショット・ケンペンの顧客ソリューション責任者、ニケシュ・パテル氏が語った。

英年金規制機構(TPR)によると、英国には確定給付型年金のプログラムが約5500ある。その全てが売りを強いられているわけではないが、多数が売っていると、複数のコンサルタントが明らかにした。

エーオンの投資パートナー、カラム・マッケンジー氏は、流動性資産の大規模な売りが市場に出ていることを認識していると述べた上で、「現在は嵐のただ中だ。嵐は移動しつつあり、市場の別の部分を一掃してしまうだろう」と語った。

原題:UK Pensions Are Still Dumping Assets Before BOE Pulls Support(抜粋)