マスク氏、ツイッター買収価格の最大30％引き下げ求めていた－報道

イーロン・マスク氏は ツイッターに440億ドル(約6兆4000億円)での買収を再提案する前に、最大30%の価格引き下げを求めていた。米紙ニューヨーク・タイムズ(NYT)が事情に詳しい関係者3人を引用して伝えたもので、この交渉は具体化しなかったという。

過去1週間は10%程度の引き下げが議論されたが、協議は前進しなかったという。

一方、米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)も、マスク氏の弁護士とツイッターが価格条件を引き下げる可能性についてここ数週間に協議したが失敗に終わったと、関係者の話を匿名で伝えた。

非公式協議は弁護士による複数回の電話会議で行われ、双方が条件に合意できず終了したという。

原題:

Musk Sought Discount of as Much as 30% in Twitter Buy: NYT

Musk, Twitter Discussed Deal Price Cut in Recent Weeks: WSJ (1)

(抜粋)