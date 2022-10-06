ＮＹ原油88ドルに続伸－ＯＰＥＣプラスに加え、ロシア単独減産も警戒

ニューヨーク原油先物相場は、アジア時間６日の時間外取引で４日続伸し、一時１バレル＝88ドル台を回復した。北海原油代表油種ブレント先物も一時94ドル目前まで値上がりした。

石油輸出国機構（ ＯＰＥＣ）と非ＯＰＥＣ主要産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」が日量200万バレルの大幅減産を決めたことに加え、ロシアのノバク副首相は５日、米国と欧州連合（ＥＵ）がロシア産石油の取引価格への上限設定を進めれば、一時的な生産減につながる恐れがある警告した。市場の専門家は、ロシアが最大300万バレル減産することもあり得ると警戒している。

ＯＰＥＣプラス、日量200万バレル減産で合意－米大統領「不要」

ゴールドマン・サックスのダミアン・クルバラン氏らアナリストは、ＯＰＥＣプラスの今回の減産について、「2023年を通じて続けば、ブレントの従来の価格予測（107.5ドル）を25ドル押し上げると見込まれる。在庫を完全に使い果たす場合にはさらに急騰しかねない」とリポートで指摘した。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）11月限は一時88.39ドルまで上昇した。シンガポール時間午前８時40分（日本時間同９時40分）時点では0.6％高の88.25ドルで取引された。

ＩＣＥフューチャーズ・ヨーロッパの北海ブレント先物12月限は一時93.99ドルの高値を付け、同時刻時点では0.5％高の93.87ドル。

原題： Oil Extends Rally on OPEC+ Output Cut and Russian Supply Warning､ Oil Price Cap Plan Spurs Fear It Could Trigger Russia Output Cut､Goldman Sachs Says OPEC+ Supply Cut ‘Very Bullish’ for Oil（抜粋）