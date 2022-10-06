ＮＹ原油88ドルに続伸－ＯＰＥＣプラスに加え、ロシア単独減産も警戒

ＮＹ原油88ドルに続伸－ＯＰＥＣプラスに加え、ロシア単独減産も警戒Ben Sharples、Sharon Cho
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石油価格の上限設定を西側が進めれば一時的に生産減とロシアは警告
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市場専門家はロシアによる最大300万バレルの減産もあり得ると警戒
ニューヨーク原油先物相場は、アジア時間６日の時間外取引で４日続伸し、一時１バレル＝88ドル台を回復した。北海原油代表油種ブレント先物も一時94ドル目前まで値上がりした。
石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非ＯＰＥＣ主要産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」が日量200万バレルの大幅減産を決めたことに加え、ロシアのノバク副首相は５日、米国と欧州連合（ＥＵ）がロシア産石油の取引価格への上限設定を進めれば、一時的な生産減につながる恐れがある警告した。市場の専門家は、ロシアが最大300万バレル減産することもあり得ると警戒している。
ＯＰＥＣプラス、日量200万バレル減産で合意－米大統領「不要」
ゴールドマン・サックスのダミアン・クルバラン氏らアナリストは、ＯＰＥＣプラスの今回の減産について、「2023年を通じて続けば、ブレントの従来の価格予測（107.5ドル）を25ドル押し上げると見込まれる。在庫を完全に使い果たす場合にはさらに急騰しかねない」とリポートで指摘した。
ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）11月限は一時88.39ドルまで上昇した。シンガポール時間午前８時40分（日本時間同９時40分）時点では0.6％高の88.25ドルで取引された。
ＩＣＥフューチャーズ・ヨーロッパの北海ブレント先物12月限は一時93.99ドルの高値を付け、同時刻時点では0.5％高の93.87ドル。
原題：Oil Extends Rally on OPEC+ Output Cut and Russian Supply Warning､Oil Price Cap Plan Spurs Fear It Could Trigger Russia Output Cut､Goldman Sachs Says OPEC+ Supply Cut ‘Very Bullish’ for Oil（抜粋）