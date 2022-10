サウジはプーチン氏助け、米の期待裏切る－「ロシアと協調」と報道官

サウジアラビアのアブドルアジズ・エネルギー相は5日、石油輸出国機構(OPEC)と非OPEC主要産油国で構成する「OPECプラス」が閣僚級会合で11月の日量200万バレルの減産を決めたことについて、米国が主導するロシア産石油の取引価格への上限設定の動きが、不透明感をあおったことも一因だと指摘した。

アブドルアジズ・エネルギー相は、ブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、ロシア産石油価格への上限設定の実施方法が「詳細と明確さを欠く」ことにより、今後2カ月が「不確実な時期」になる感覚が強まっていると発言。「市場やその参加者からの反応がどのようなものになるか分からない」と語った。

OPECプラス、日量200万バレル減産で合意-米大統領「不要」

ブルームバーグTVのインタビューに応じるアブドルアジズ・エネルギー相 Markets: The Close.”

バイデン米大統領は今年7月にサウジを訪問し、人権問題などで距離を置いてきたムハンマド・ビン・サルマン皇太子と、メンツを捨ててフィストバンプ(グータッチ)を行った。サウジが数週間以内に原油供給拡大で対応すると大統領は楽観的見方を表明した。

それから3カ月弱を経て、サウジが主導するOPECプラスは、新型コロナウイルス禍の下での2020年の協調減産以来となる日量200万バレルの大幅減産で合意し、バイデン大統領の期待とは逆の結果をもたらした。

過去数日にわたり、サウジや他のOPECプラス参加国に方針転換を求める懸命な働き掛けを行ってきた米当局者にとって、今回の減産決定は、ますます厳しさを増す西側諸国とロシアとの「エネルギー戦争」で、バイデン大統領の期待を裏切り、ロシアのプーチン大統領を助ける意図がサウジにあることをはっきり意味する。

ホワイトハウスのジャンピエール米大統領報道官は「きょうの発表で、OPECプラスがロシアと協調していることは明らかだ」と記者団に述べた。

バイデン米大統領(左)とサウジのムハンマド皇太子(2022年7月) Source: Saudi Press Agency

原題:

Goldman Sachs Says OPEC+ Supply Cut ‘Very Bullish’ for Oil、 Saudi Arabia Enrages Biden and Aids Putin With Oil Output Cut、

Saudi Minister Says Price Cap Fans Uncertainty as OPEC+ Cuts (1)(抜粋)