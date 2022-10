アポロ・グローバル・マネジメントとシックス・ストリートは、イーロン・マスク氏が提案したツイッター買収への融資提供に向けた交渉をもはや行っていない。ロイター通信が、事情に詳しい関係者2人を引用して 伝えた。

ツイッターとマスク氏はロイターのコメント要請にすぐには応じなかった。アポロとシックス・ストリートはロイターに対しコメントを控えた。

原題:Apollo, Sixth Street Not In Talks to Finance Twitter Deal: Rtrs(抜粋)