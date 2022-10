イーロン・マスク氏の買収再提案、ツイッターの賛同はまだ得られず

ツイッターとイーロン・マスク氏は法的な問題を巡って数カ月にわたって厳しくやり取りした末、今週に入って和解に至ったように見える。マスク氏は買収を目指した後に心変わりしたが、最終的にツイッター取締役会に宛てた3日付書簡で買収を再提案した。4月に合意した440億ドル(約6兆3600億円)の買収提示額や、契約に盛り込まれた他の全ての内容を履行する方針だ。

ツイッターの株価は4日に20%余り上昇し、この案件は完了した取引との投資家の期待が示唆された。しかしツイッターは勝利宣言にも、マスク氏に買収手続き完了を迫るために起こした審理が2週間以内に迫る訴訟の取り下げにも至っていない。デラウェア州衡平法裁判所の判事は5日、訴訟取り下げを求める正式な要請はなく、17日の 審理予定に変更はないと述べた。ツイッターの株価は5日、1.4%下落した。

ツイッターが慎重になるのはそれなりの理由がある。マスク氏は買収資金を金融機関から確保しておきながら、ツイッターの信頼を得ることができなかった。

イーロン・マスク氏 Photographer: Jim Watson/AFP/Getty Images

双方の担当者は5日、合意条件を巡り会合を開く。事情に詳しい関係者が情報の非公開を理由に匿名で語った。

原題:Musk’s Peace Offering on Twitter Still Needs Company’s Blessing (4)(抜粋)