クレディ・スイス株が反落－デレバレッジ必要とソシエテ・ジェネラル

5日のチューリヒ株式市場で クレディ・スイス・グループの株価は反落し、4.2%安の4.11スイス・フランで取引を終えた。一時5.5%安にまで落ち込んだ。同行についてソシエテ・ジェネラルのアナリストは、投資銀行事業の積極的なデレバレッジが必要だと指摘した。

ソシエテ・ジェネラルはまた、クレディ・スイスの最近の株価下落は同行経営陣が投資銀行のトレーディング保持に傾斜していることや、同行が「ファースト・ボストン」のブランド名復活を検討中だと報じられたことを反映しているとの見方を示した。

ソシエテ・ジェネラルのアナリスト、アンドルー・リム氏はクレディ・スイスの資本・流動性比率は強固な水準にあり、積極的な再建プランは自己資金で賄うことができ、資本増強は不要だろうとの分析を明らかにした。

また、HSBCはクレディ・スイスの流動性や資金調達に差し迫った懸念はないと指摘。アナリストのピアーズ・ブラウン氏は、資本目標を割り込むことなく再建を果たすことができる点を示す必要があるとし、資本調達は不可避であって投資銀行のリストラを優先すべきだとコメントした。

ロイター通信の 報道によれば、スイス国立銀行(中央銀行)のメクラー理事は中銀としてクレディ・スイスの「状況を監視している」と語った。

原題:

Credit Suisse Drops as Societe Generale Sees Need to Deleverage(抜粋)