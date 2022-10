米空母「ロナルド・レーガン」が北朝鮮の挑発行為に同盟国が対応する用意があることを示すため、韓国東部の日本海に再展開すると韓国の聯合ニュースが韓国軍合同参謀本部を引用して伝えた。

ロナルド・レーガンは日本の海上自衛隊も参加して日本海で先週行われた3カ国による共同訓練後、同海域から離れていた。

原題:

US Carrier to Return to East Sea After N. Korea Missile: Yonhap(抜粋)