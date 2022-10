モルガンＳ 、アジアと新興国株は底入れの公算大－弱気相場終了へ

モルガン・スタンレーは、新興国とアジアの株式相場が今の水準から底入れする確率が高く、「降伏の兆候が多い」と指摘。同地域の投資判断を「イコールウエート」から「オーバーウエート」に引き上げた。

ジョナサン・ガーナー氏ら同行ストラテジストは4日付のリポートで、「次のサイクルに向けて苗木を植える時が来た」と指摘。新興国株の弱気相場が1995年以来最長であることや、ピークから底までの下落率が平均を上回る点、バリュエーションが底に近いことなどに言及した。

MSCI新興市場指数の来年6月の目標を4日終値に比べ12%高い1000に設定。MSCIアジア太平洋指数(日本除く)の目標は4日終値より約9%高い500とした。

韓国と台湾、半導体とハードウエア関連セクターの投資判断を「オーバーウエート」に引き上げた一方、インドネシアやシンガポールを「イコールウエート」に引き下げた。インドとマレーシアは「アンダーウエート」に下方修正した。

原題:

Morgan Stanley Calls Time on Bear Cycle of Asia and EM Equities(抜粋)