米 マイクロン・テクノロジーはニューヨーク州クレイに半導体工場を建設するため向こう20年間で最大1000億ドル(約14兆5000億円)を投じる計画だ。米紙ニューヨーク・タイムズ(NYT)が同社を引用して報じた。

同報道によると、敷地造成が来年に始まり、建設は2024年に開始されるとマイクロンは明らかにした。

このプロジェクトでマイクロンの雇用は9000人、サプライヤーや請負業者の雇用は4万人余り創出されるという。

原題:

Micron Pledges Up to $100b for NY Semiconductor Factory: NYT(抜粋)