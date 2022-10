オーストラリア準備銀行(中央銀行)は4日の政策決定会合で、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標を2.35%から2.6%に引き上げることを決定した。大方の予想に反し、0.25ポイントの小刻みな利上げとなった。これを受け、豪ドル相場は下げ、豪国債利回りは低下した。

ブルームバーグが調査したエコノミスト28人中7人が0.25ポイントの利上げを予想。大多数は0.5ポイントの利上げを見込んでいた。

ロウ総裁は 声明で、「キャッシュレートは短期間に大幅に引き上げられた」とした上で、「インフレ率を目標に戻す政策委員会の断固とした決意は変わらず、目標達成のため必要な対応を行う」とあらためて表明した。

中銀の政策発表後、豪3年国債利回りは一時58ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下。豪ドルは一時1%安となった。

DBSのシニア為替ストラテジスト、フィリップ・ウィー氏は「驚くほどハト派的だ。2023年の成長見通しが懸念要因であることは承知しているが、この反応は全く予想していなかった」と説明した。

豪中銀の声明の他の主な内容は次の通り。

2-3%の目標にインフレ戻すことにコミット

政策金利はさらなる上昇を見込む

追加利上げの幅とタイミングはデータ、雇用、CPI次第

中期的なインフレ期待は十分抑制されている

