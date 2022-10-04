米、北朝鮮のミサイル発射を非難－安保理決議の「あからさまな無視」Natalie Choy
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日本上空通過する長距離弾道ミサイルの発射は不安定化招く行為
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サリバン大統領補佐官が日韓の安保担当高官とそれぞれ電話協議
米国家安全保障会議（ＮＳＣ）の報道官は３日（米東部時間）、北朝鮮が日本上空を通過する長距離弾道ミサイルを発射したことは不安定化を招く行為であり、国連安全保障理事会の決議および国際的な安全基準の「あからさまな無視」だと非難する声明を発表した。
声明によると、サリバン大統領補佐官（国家安全保障問題担当）が日本の秋葉剛男国家安全保障局長と韓国の金聖翰国家安保室長とそれぞれ電話で会談。適切な共同の国際的対応について協議した。
米国は同盟国や国連のパートナーと共に、北朝鮮が弾道ミサイルと大量破壊兵器のプログラムを前進させる能力を制限する取り組みを続けるとした。
北朝鮮弾道ミサイルが日本上空通過、火星12型か－4600キロ飛行 (5)
原題：
US Says N.Korean Missile Destabilizing, Disregards Intl. Safety（抜粋）
これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。