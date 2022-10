短期金融市場が織り込む欧州中央銀行(ECB)の年末までの利上げ幅が、9月の75ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)利上げ以降で初めて125bpを下回った。

トレーダーが想定する年末までの利上げ幅は124bbpに縮小。9月30日には135bp、9月26日に148bpに達していた。

原題:

ECB Hike Wagers Cut to Under 125bps, First Time Since Sept. Meet(抜粋)