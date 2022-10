【欧州市況】英国の超長期債が下落、中銀購入額がわずか－株反発

3日の欧州株は反発。石油輸出国機構(OPEC)と非加盟の主要産油国で構成する「OPECプラス」が予想より大幅な減産を検討していると伝わり、原油高に連動してエネルギー銘柄が上昇。米国債利回りの低下もリスク志向を後押しした。

ストックス欧州600指数は0.8%高。朝方には一時1.6%安となり、2020年11月以来の安値を付ける場面もあった。エネルギーや通信、鉱業株が上げを主導。米国で発表された経済指標が予想を下回り、同国の金融当局が過度の政策引き締めを控えるとの楽観から米国株も上げている。

スイスの銀行、クレディ・スイス・グループは一時12%安に沈み 過去最安値を更新したが、下げを大きく縮小し0.9%安で引けた。ウルリッヒ・ケルナー最高経営責任者(CEO)は9月30日、新たな戦略計画を100日以内に実行に移す意向を明らかにしたが、市場の不安は静まらなかった。この日の株価回復は、現在の不透明性や市場のボラティリティーを乗り切る上で十分な資本と流動性がクレディ・スイスにはあるとの同行幹部の主張を複数のアナリストがリポートで支持したことが背景にある。

欧州債市場では、英国の超長期債が朝方の上昇から下落に転じた。イングランド銀行(英中央銀行)が日次のオペで国債購入額を減らした。

英30年債利回りは一時20ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下していたが、15bp上昇の3.97%に急騰。英中銀によると、買い入れはわずか1銘柄の2210万ポンド(約36億円)にとどまり、 購入プログラム発表時に示した1回当たり最大50億ドルの規模を大きく下回った。応札があったものの、購入を見送った額は約19億ポンドに上る。

INGのシニア金利ストラテジスト、アントワーヌ・ブベ氏は「英中銀が自らの役割をボラティリティーに対するバックストップとしてしか見ていないことの示唆で、恐らく相場の水準維持に努めているのだろう」と指摘。オペの前に英国債が上昇していたため、市場に一段の支援はほぼ必要なかったと述べた。

Changing Course BOE slashes bond purchases, showing it won't buy at any price Source: Bank of England

ドイツ債は中期債以降の利回り曲線がスティープ化、イタリア債はブルフラット化。短期金融市場では欧州中央銀行(ECB)の利上げ見通しが大幅に後退した。

ドイツ10年債利回りは19bp低下した。短期金融市場が織り込む年内のECB利上げ幅はちょうど125bpで、9月の政策発表以降で最小となった。

10月3日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 1.62% -0.14 独国債10年物 1.92% -0.19 英国債10年物 3.96% -0.13

原題:

European Stocks Gain as Energy Shares Rally on Oil, Yields Drop(抜粋)

UK Long Bonds Reverse After BOE Buys Less in Daily Intervention(抜粋)

German 10y Yield Tumbles the Most Since July: End-of-Day Curves(抜粋)