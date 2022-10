米供給管理協会(ISM)が発表した9月の製造業総合景況指数は市場予想以上に低下し、この2年余りで最低の水準に落ち込んだ。受注の指数はこの4カ月で3回目の縮小圏で、明らかな景気低迷へと近づいていることが示唆された。

キーポイント ISM製造業総合景況指数は50.9に低下-2020年5月以来の低水準 前月は52.8 ブルームバーグがまとめた市場予想の中央値は52.0 指数は50が活動の拡大と縮小の境目を示す



9月は新規受注の指数が4ポイント余り低下して47.1。コロナ禍が始まった頃以来の低水準となり、需要の軟化を示唆した。

統計の詳細は表をご覧ください。

