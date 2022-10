3日の株式市場では、MSCIアジア太平洋指数が0.2%安と下げを削った。一時は0.7%下げていた。英政府が所得税の最高税率を45%から40%に引き下げる案を撤回する見通しだと、BBCが伝えたことが背景。

英政府、最高所得税率引き下げ案撤回へ-1時間以内に声明と報道 (2)

Asia Stocks Trim Losses After BBC Says Truss May Scrap Tax Plan(抜粋)