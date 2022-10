アジア時間帯3日早朝の取引で原油相場は一時3%余り上昇。石油輸出国機構(OPEC)と非OPEC主要産油国で構成する「OPECプラス」が5日の閣僚級会合で日量100万バレルを超える減産を検討すると、複数の参加国代表が明らかにした。

ウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物は一時1バレル=82.02ドルを付けた。北海ブレントも一時3%上昇。

OPECプラス、日量100万バレル超の減産を検討へ-参加国代表

