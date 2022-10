景気の大幅下降伴わないインフレ緩和は可能－リッチモンド連銀総裁

米リッチモンド連銀のバーキン総裁は9月30日、米国内のインフレが緩和されるまで連邦準備制度は利上げとバランスシート縮小を続けるだろうと述べた。

同総裁はバージニア州プリンスウィリアムの商業会議所が主催したイベントで、「われわれの金利とバランスシートの動きがインフレを引き下げるまで時間を要する」とした上で、「連邦準備制度はそれまでやり通すだろう」と述べた。

バーキン総裁はまた、イベント終了後に記者団に対し、インフレ情勢の緩和は経済の「大幅下降を引き起こさずに実現し得る」との見解を示した。

同総裁は11月1、2両日に開催される次回の連邦公開市場委員会(FOMC)会合に関する自身の考えを問われ、まだかなり先だと答え、その前に幾つかの経済データの発表があると指摘した。

バーキン総裁は自身が注視しているのは第一にインフレであり、政策の主要指標としては実質金利だと説明。「物価が下がる前にコストが若干低下するというタイムラグがあると思う」と語った。

その上で、現時点ではインフレが自然に低下して金融当局が行き過ぎるリスクよりも、インフレが悪化するリスクの方がなお大きいと思われると説明した。

