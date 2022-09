【米国市況】Ｓ＆Ｐ500が月間で20年３月以来の大幅安－ドル144円後半

30日の米株式相場は続落。S&P500種株価指数は月間ベースで2020年3月以来の大幅下落を記録した。インフレが抑制されるまで利上げを継続するという米金融当局の姿勢が示されると相場が下げるという展開が続いている。

ドル・円相場は1ドル=144円台後半。対円でドルは月間ベースで4.2%高、四半期ベースでは6.7%高となった。

S&P500種は四半期ベースでは3期続落と、2009年以来最長の連続安となった。先週の米連邦公開市場委員会(FOMC)会合で3会合連続の大幅利上げが実施され、金融当局者がさらなる痛みを相次ぎ警告する中でリスク資産は売られている。

この日のS&P500種は前日比1.5%安の3585.62。ダウ工業株30種平均は500.10ドル(1.7%)安の28725.51ドル。ナスダック総合指数は1.5%低下。

米連邦準備制度理事会(FRB)のブレイナード副議長は、借り入れコスト上昇が世界的な金融安定に与えるリスクを警戒する必要性を認めながらも、インフレを抑制するため米政策金利をしばらく高く維持する必要があると述べた。8月の米個人消費支出(PCE)価格指数は市場予想を上回る伸びを示した。

インタラクティブ・ブローカーズのシニアエコノミスト、ホセ・トーレス氏は、「金融情勢のタイト化と金利上昇が景気を鈍らせ、金融の安定を脅かす中、投資家は世界の中央銀行のハト派・タカ派度合いがどう推移するのか知りたがり、神経をとがらせている」と語った。

米国債相場は下落。終盤に月末特有の売りがかさんだ。ニューヨーク時間午後4時18分現在、10年債利回りは3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の3.82%。

外国為替市場ではドル指数が上昇し、四半期ベースで2016年以来の大幅高となった。PCE価格指数の発表後、米追加利上げ観測が強まった。四半期末のポジション調整や原油下落を背景に、資源国通貨は比較的振るわなかった。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%上昇。ニューヨーク時間午後4時18分現在、ドルは対円で0.2%高の1ドル=144円79銭。ユーロは対ドルで0.1%安の1ユーロ=0.9807ドル。

ポンドは対ドルで一時1%余り上げて1.12ドル台を回復したものの、その後上げ幅を縮小した。トロント・ドミニオン銀行の為替戦略グローバル責任者、マーク・マコーミック氏は「英資産に対する信頼失墜と対外純投資ポジションの弱さを反映し、ポンドは短期的に状況がさらに悪化する可能性がある」とリポートで指摘した。

ニューヨーク原油相場は前日比で大幅続落し、バレル当たり80ドルを割り込んで引けた。四半期ベースでは25%近く下げ、約2年ぶりの四半期マイナス。タイトな供給が懸念されている一方で、世界的な景気減速への警戒と強いドルが原油売りを誘った。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物11月限は、前日比1.74ドル(2.1%)安い1バレル=79.49ドル。ロンドンICEの北海ブレント月12月限は2.04ドル下げて85.14ドル。

石油輸出国機構(OPEC)はこれまで、価格を防衛する意欲を明らかにしている。OPECと非加盟産油国で構成される「OPECプラス」は減産を協議しており、決定すれば価格下落に歯止めをかけ、市場の方向性をより鮮明にすることが可能となる。RBCキャピタル・マーケッツからJPモルガン・チェースに至るまで、アナリストらは日量50万バレルから100万バレルの減産が決定する可能性があるとみている。

CIBCプライベート・ウェルス・マネジメントのシニアトレーダー、レベッカ・バビン氏は原油相場が「重い足取りで四半期を終えた」と指摘。「次の動意材料は来週のOPECプラス会合だが、それまでは方向感が定まらず、ドルの動きに一喜一憂する展開になりそうだ」と述べた。

WTI先物価格 出所:NYMEX、ブルームバーグ

ニューヨーク金相場は小反発。米国債利回りの低下に伴い金相場は一時0.9%上昇したが、ドルの根強い堅調が上値を重くした。週間ベースでは1%上昇。ロシアのプーチン大統領がウクライナの一部地域併合を強行し、地政学的な緊張もくすぶり続けている。

サクソバンクの商品調査責任者、オレ・ハンセン氏は「金は地政学的な懸念に支えられている。核兵器に関するプーチン氏の脅しはその一つだ。投資家は米連邦公開市場委員会(FOMC)のタカ派的な行動とそれが通貨と国債市場に与える打撃について、不安を強めている」と述べた。

金スポット価格(白、左軸)、米10年債利回り(青、右軸) 出所:ブルームバーグ

ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は、前日比3.40ドル(0.2%)高い1オンス=1672.00ドルで終了。ニューヨーク時間午後2時30分現在のスポット価格は、前日比0.2%高い1663.81ドル。

