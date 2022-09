【欧州市況】株反発、指標を消化－英５年・30年債利回りフラット化

30日の欧州株は上昇し、変動の激しかった9月の相場を締めくくった。四半期での下げを縮小したものの、世界金融危機以来の3四半期連続の下落となった。

ストックス欧州600指数は前日比1.3%高。2020年11月以来の水準に落ち込んだ前日終値から反発した。市場はこの日発表された経済指標を消化。ユーロ圏のインフレ率はユーロ導入後初めて 2桁台に上ったが、フランスのインフレ率は予想外に鈍化し、 ドイツの労働市場は堅調を保った。

この日の上げは不動産と小売りが主導。パーソナルケアと公益は比較的軟調だった。前日に弱気相場入りしたスペインのIBEX35指数も反発。ストックス600指数の四半期の下げは4.8%に達した。

欧州債市場では、週間で英国の5年債と30年債のスプレッドが過去最大のフラット化。28日に発表されたイングランド銀行(英中央銀行)の長期債購入は3日目となり、この影響が続いている。

英10年債利回りは5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下。それでも月間では129bpの上昇となった。1989年にさかのぼる記録で、米国とドイツ、イタリア同年限の国債利回りの中で最大の月間上昇を記録した。

短期金融市場はイングランド銀行(英中央銀行)の利上げ見通しを引き下げ、11月の会合で織り込む利上げ幅は140bpと、前日から3bp低下。ピークの金利は依然として来年5月に付けるとみられ、現時点から361bpの利上げがあると見込まれている。

9月30日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 1.76% -0.05 独国債10年物 2.11% -0.07 英国債10年物 4.09% -0.05

原題:

European Equities Edge Higher as Gloomy Quarter Comes to an End(抜粋)

UK 5s30s Curve Sets Record Weekly Flattening: End-of-Day Curves(抜粋)