米サンフランシスコ連銀のデーリー総裁は、年内は利上げを継続する可能性が高いとしながらも、利上げ幅については今後のデータ次第だとの認識を示した。

同総裁は30日のニューズィーとのインタビューで、「最優先事項はインフレを抑制することだ」と発言。「追加利上げを実施すると確信しており、バランスの取れた経済に戻すためには適切なことだと考えている」と述べた。

連邦公開市場委員会(FOMC)は3会合連続で0.75ポイントの利上げを実施。年内にあと1.25ポイントの利上げを実施することを示唆している。

デーリー総裁は住宅を中心に景気鈍化の兆候が表れ始め、サプライチェーンの逼迫(ひっぱく)も緩和していると指摘。金融当局にとって歓迎すべきニュースだとしながらも、インフレ退治で勝利宣言するには不十分だと語った。

原題:Fed’s Daly Says More Hikes Coming, But How Much Depends on Data(抜粋)