中国、米利上げ踏まえ非公式な外為取引規制を緩和－報道

米連邦準備制度による0.75ポイントの利上げを踏まえ、中国当局が非公式な外国為替取引規制を緩めるとトレーダーに伝えたことが、この1週間の元安の引き金になったと英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が報じた。事情に詳しい関係者からの情報だとしている。

FTによれば、国家外為管理局(SAFE)の当局者は先週、中国の銀行間市場で外為ブローカーに課している非公式な取引制限を緩和すると通知した。政策当局が元安容認を望んでいたため、これまでの取引規制が緩和される動きになったという。SAFEは非公式の「窓口指導」を通じて為替相場を管理している。

SAFEはFTのコメント要請に応じていない。

中国人民元の弱気派に追い風、当局はドル上昇に対抗できないとの観測

中国人民銀行(中央銀行)は30日、人民元の中心レートを27営業日連続でブルームバーグ調査の予想平均より元高水準に設定した。この日の中心レートは1ドル=7.0998元。市場予想の平均は7.1556元だった。

原題:China Loosened FX Restrictions in Response to Fed Rate Rise: FT、China Sets Stronger-Than-Expected Yuan Fix for 27th Day(抜粋)