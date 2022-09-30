中国、米利上げ踏まえ非公式な外為取引規制を緩和－報道

中国、米利上げ踏まえ非公式な外為取引規制を緩和－報道Bloomberg News
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銀行間市場で外為ブローカーに課す非公式な取引制限を緩和とＦＴ
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人民元の中心レート、27営業日連続で市場予想より元高－30日
米連邦準備制度による0.75ポイントの利上げを踏まえ、中国当局が非公式な外国為替取引規制を緩めるとトレーダーに伝えたことが、この１週間の元安の引き金になったと英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）が報じた。事情に詳しい関係者からの情報だとしている。
ＦＴによれば、国家外為管理局（ＳＡＦＥ）の当局者は先週、中国の銀行間市場で外為ブローカーに課している非公式な取引制限を緩和すると通知した。政策当局が元安容認を望んでいたため、これまでの取引規制が緩和される動きになったという。ＳＡＦＥは非公式の「窓口指導」を通じて為替相場を管理している。
ＳＡＦＥはＦＴのコメント要請に応じていない。
中国人民元の弱気派に追い風、当局はドル上昇に対抗できないとの観測
中国人民銀行（中央銀行）は30日、人民元の中心レートを27営業日連続でブルームバーグ調査の予想平均より元高水準に設定した。この日の中心レートは１ドル＝7.0998元。市場予想の平均は7.1556元だった。
原題：China Loosened FX Restrictions in Response to Fed Rate Rise: FT、China Sets Stronger-Than-Expected Yuan Fix for 27th Day（抜粋）
これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。