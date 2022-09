中国人民銀行(中央銀行)は人民元安の抑制に向けた取り組みの一環として、オフショア市場でのドル売りを準備するよう主要国有銀行に指示したと、事情に詳しい複数の関係者を引用してロイター通信が 報じた。

今回のドル売りの規模は大きくなりそうだと、関係者の1人がロイターに明らかにした。ロイターは人民銀にコメントを求めたが、すぐには返答がなかった。

