カーマックス業績の予想未達は警告シグナル－米消費者の苦境あらわに

中古車販売の米 カーマックスが29日発表した6-8月(第2四半期)決算で、既に低調だった米市場センチメントはさらに痛手を受けた。高インフレと金利上昇で身動きが取れない消費者の苦境があらわになった。

6-8月期業績はほぼ全ての基準で市場予想に達しなかった。調整後1株利益は79セントで、ブルームバーグ集計のアナリスト予想平均1.40ドルを大きく下回った。純売上高も81億4000万ドル(約1兆1800億円)で、市場予想に届かなかった。

カーマックスは、金利上昇と低い消費者信頼感がさらなる逆風となり、買い手の購入能力を巡る状況は一段と厳しくなっていると説明した。

決算発表を受け、カーマックスの株価は急落し終値は25%安の65.16ドルと、22年強ぶりの大幅下落となった。カーバナやソニック・オートモーティブなど同業者のほか、自動車メーカー・サプライヤーの株価の大きな重しとなった。

オアンダのシニアマーケットアナリスト、エド・モヤ氏は「カーマックスは米経済の一部が既にリセッション(景気後退)に突入していることをウォール街に再認識させた」とし、同社が大幅な業績未達の主因として強調した「購入能力の問題」は、米金融当局の引き締めが経済に影響し始める中で景気が「悪化の一途をたどる」ことを示唆したと指摘した。

