【欧州市況】株は大幅下落、超長期除く英国債は下落－ポンド続伸

29日の欧州株は大幅に下落。欧州中央銀行(ECB)当局者から タカ派的な発言が相次ぎ国債利回りが上昇する一方、域内経済の健全性を巡る懸念があらためて台頭した。

ストックス欧州600指数は1.7%安と、2020年11月以来の水準に落ち込んだ。一時は2.4%まで下げる場面もあった。欧州国債の利回りは再び上昇を開始。記録的なインフレとエネルギー危機への懸念で、欧州委員会が発表したユーロ圏の景況感は2020年以降で最低だった。

ドイツのDAX指数は1.7%安。同国の9月のインフレ率はユーロ導入後 初の2桁台となった。スペインのIBEX35指数は1.9%安。英国のFTSE100指数は1.8%安。トラス英首相は「われわれは非常に、非常に厳しい経済環境に世界レベルで直面している」と述べ、市場を混乱に陥れた大型減税案を 擁護した。

欧州債市場では、超長期を除く英国債が下落。10年債利回りは一時21ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇して4.22%を付けた。

トラス首相は財源の裏付けのない大型減税案を擁護し、国債利回りを押し上げた。ただ、この後に上げを削り、10年債利回りは4.1%前後に低下した。

ポンドは上昇。上げ幅は一時2%に達し、1.1108ドルを付けた。それでも9月月間では2016年以来の大幅安となる見通しだ。

ドイツ債は利回り曲線がツイストスティープ化。2年債利回りは約3週間ぶりに2日連続で低下した一方、30年債利回りは一時17bp上昇。ECB当局者からタカ派的な発言が続き、短期金融市場が織り込む10月のECB利上げ見通しは68bpから70bpに上昇した。

9月29日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 1.80% -0.05 独国債10年物 2.18% +0.06 英国債10年物 4.14% +0.13

