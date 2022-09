英中銀の国債購入、金利コントロールの意図ない－チーフエコノミスト

イングランド銀行(英中央銀行)のチーフエコノミストを務めるヒュー・ピル氏は、政府の減税計画とその発表後の市場の混乱に英中銀は11月の次回定例会合で「重大かつ必要な」対応をとる必要があると語った。

ピル氏は29日夜に行う予定の講演原稿で、今週初めに 示唆したのと同様、英中銀が市場を落ち着かせるため緊急利上げを発表する公算は小さいとの認識を示した。ただ、拡張的な財政政策や英資産のリプライシングは金利で対応する必要があるだろうと述べた。講演原稿は英中銀が発表した。

この発表後、短期金融市場は緊急利上げに対する見通しを後退させ、市場が織り込む今後1週間の利上げ幅は10ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)を下回った。11月の会合で見込まれる利上げ幅は150bp前後に低下。この日の朝方には一時190bpを付けていた。

ピル氏はまた、英中銀が緊急で発表した国債購入計画に関して、市場の安定化が理由で、利回りをコントロールすることが目的ではないと強調。

「このオペは長期的なベースで中銀の資金をつくり出すものではない」と述べ、「長期金利の上限設定やコントロールを意図したものではなく、関連する機関や、さらに言えば政府に望ましい資金調達環境を提供しようとするものでもない」と説明した。

原題:

BOE’s Pill Sees Need for Significant Response to UK Fiscal Plan(抜粋)

BOE’s Pill Says Gilt Buying Is Not an Attempt to Cap Rates