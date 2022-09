石油輸出国機構(OPEC)と非加盟国で構成する「OPECプラス」は、来週の会合で追加減産を行う可能性について協議を始めた。参加国の代表が明らかにした。

非公開の情報だとして匿名を要請したこの代表によると、減産規模は引き続き検討されている。OPECプラスは今月の会合で 小幅な減産を決めていた。次回会合は10月5日に予定されている。

OPECプラスに対しては、再び減産し原油価格の下落を止めるべきだとの声がUBSグループやJPモルガン・チェースなどから上がっている。RBCはOPECプラスが日量50万-100万バレルの大幅減産を決定すると見込んでいる。

原題:

OPEC+ Is Discussing Cutting Oil Output at Next Week’s Meeting(抜粋)