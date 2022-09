中国中銀、住宅引き渡し促す特別融資を拡大へ－人民元の安定維持図る

中国人民銀行(中央銀行)は29日、不動産開発会社の資金不足で建設が滞っている住宅プロジェクトについて、完成物件の引き渡しを促すための特別融資プログラムを拡大することを明らかにした。

人民銀は声明で、都市部に特化した不動産政策を発表。需要を支え、不動産事業の完了を確実にする特別融資を実施すると説明した。声明は易綱総裁が23日に主宰した貨幣政策委員会の四半期会合での決定事項の概要を示した。

中国、困難に直面する不動産開発業者に特別融資提供へ

人民銀はまた商業銀行に住宅購入者の利益を守り、住宅市場の健全性を支えるため、ファイナンス支援を提供するよう指導するという。

「与信拡大の安定を強化し、マネーサプライ(通貨供給量)と経済全体のファイナンスの増加ペースを基本的に名目経済成長率と一致させる」とし、「金融政策の波及メカニズムをさらに円滑化し、適度に潤沢な水準で流動性を維持」する方針を示した。人民元の為替相場については、予想の管理を強化し適正で均衡の取れた水準で「基本的」に安定維持するとしている。

国家外為管理局(SAFE)が発表した4-6月(第2四半期)経常黒字の改定値は775億ドル(約11兆2100億円)と、速報値の802億ドルから引き下げられた。資本・金融収支は320億ドルの赤字だった。

原題: China Vows to Speed Up Delayed Homes With Special Loans (2)、China Revises Down 2Q Current-Account Surplus to $77.5b(抜粋)