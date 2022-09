米韓、北朝鮮の弾道ミサイル非難－ハリス副大統領が非武装地帯に

ハリス米副大統領は29日、訪問先の韓国で尹錫悦大統領と会談し、北朝鮮による弾道ミサイル発射を非難するとともに、日米韓3カ国の協力を含め、今後起き得る挑発行為への対応を協議した。ホワイトハウスが 声明を公表した。

ハリス、尹両氏は朝鮮半島の完全な非核化を目指すこともあらためて確認。ハリス副大統領は日米韓の協力の重要性を強調し、日韓関係の改善によるプラス面を指摘した。

両氏は中国と台湾を巡る問題や台湾海峡の平和と安定を維持する取り組みに関しても意見を交わした。

また、ハリス副大統領は南北の軍事境界線がある非武装地帯(DMZ)を視察した。DMZを訪れた人物としてはバイデン政権で最も高位。

The Firing Line Types of ballistic missiles tested by North Korean leader Kim Jong Un Sources: South Korean Defense Ministry, Center of Nonproliferation Studies

