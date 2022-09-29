米韓、北朝鮮の弾道ミサイル非難－ハリス副大統領が非武装地帯に

米韓、北朝鮮の弾道ミサイル非難－ハリス副大統領が非武装地帯にZoe Ma
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ハリス氏、韓国で尹大統領と会談－今後起き得る挑発への対応協議
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ハリス副大統領、日韓関係の改善によるプラス面を指摘
ハリス米副大統領は29日、訪問先の韓国で尹錫悦大統領と会談し、北朝鮮による弾道ミサイル発射を非難するとともに、日米韓３カ国の協力を含め、今後起き得る挑発行為への対応を協議した。ホワイトハウスが声明を公表した。
ハリス、尹両氏は朝鮮半島の完全な非核化を目指すこともあらためて確認。ハリス副大統領は日米韓の協力の重要性を強調し、日韓関係の改善によるプラス面を指摘した。
両氏は中国と台湾を巡る問題や台湾海峡の平和と安定を維持する取り組みに関しても意見を交わした。
また、ハリス副大統領は南北の軍事境界線がある非武装地帯（ＤＭＺ）を視察した。ＤＭＺを訪れた人物としてはバイデン政権で最も高位。
原題：Harris, Yoon Condemned North Korea Ballistic Missile Launches、US’s Harris Goes to DMZ Hours After North Korea Missile Launch（抜粋）
(最終段落にハリス米副大統領のＤＭＺ視察を追加し更新します)
これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。