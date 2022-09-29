アジア株上げ幅縮小、米10年国債利回り一時10ｂｐ上昇－ポンド下落

アジア株上げ幅縮小、米10年国債利回り一時10ｂｐ上昇－ポンド下落Richard Henderson
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投資家の焦点がインフレと世界的なリセッションリスクに戻る
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欧州債市場、ドイツとイタリアの国債相場が下落
29日のアジア株は上げ幅を縮小。米株価指数先物は下落。投資家の焦点がインフレと世界的なリセッション（景気後退）リスクに戻り、ドルが上げている。
アジア時間午後の取引で前向きなセンチメントは後退。香港のハンセン指数は下落に転じ、ハンセンテック指数も下げ、このままいけば導入後の最安値で引ける。オーストラリア株の指標、豪Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200指数は1.4％高で取引を終えた。
米10年国債利回りは一時10ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇し3.83％。ドルはＧ10通貨に対して全面高となっている。
英ポンドは約１％下落。豪ドルとニュージーランド・ドルも下げている。ユーロも安い。
29日の欧州債市場は、ドイツ国債とイタリア国債が値下がり。
原題：Stocks Rally Falters, Pound Falls as Doubt Returns: Markets Wrap、Treasuries Tumble Anew as Fear of Fed Hawks Outweighs BOE Rescue、*HANG SENG TECH INDEX FALLS 1.6%, SET FOR LOWEST SINCE INCEPTION（抜粋）