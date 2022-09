アジア株上げ幅縮小、米10年国債利回り一時10ｂｐ上昇－ポンド下落

29日のアジア株は上げ幅を縮小。米株価指数先物は下落。投資家の焦点がインフレと世界的なリセッション(景気後退)リスクに戻り、ドルが上げている。

アジア時間午後の取引で前向きなセンチメントは後退。香港のハンセン指数は下落に転じ、ハンセンテック指数も下げ、このままいけば導入後の最安値で引ける。オーストラリア株の指標、豪S&P/ASX200指数は1.4%高で取引を終えた。

米10年国債利回りは一時10ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し3.83%。ドルはG10通貨に対して全面高となっている。

英ポンドは約1%下落。豪ドルとニュージーランド・ドルも下げている。ユーロも安い。

29日の欧州債市場は、ドイツ国債とイタリア国債が値下がり。

