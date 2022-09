ネットフリックス株、１月以来の大幅高－英証券が投資判断引き上げ

28日の米株式市場で米動画配信サービスの ネットフリックスの株価が急伸。9.3%高と1月31日以来約8カ月ぶりの大幅上昇で終了した。英証券会社アトランティック・エクイティーズが投資判断を従来の「ニュートラル」から「オーバーウエート」に引き上げた。既に複数の証券会社がネットフリックスの広告付き新プランを巡り強気に転じていた。

アトランティックのアナリスト、ハミルトン・ファーバー氏はリポートで広告付きサービスについて、「極めて重要なものになり得る」が、そのプラス面はコンセンサス予想にまだ反映されていないと指摘。同社は広告から月間26ドル(約3750円)のユーザー当たり平均売上高(ARPU)を得られる可能性があり、これはディズニーのHulu(フールー)の3倍以上の水準だとした。

同氏によると、一部の加入者は現在の広告なしプランから広告付きプランに乗り換えるかもしれないが、全体のARPUは増加する見込み。広告導入策による増収は3年間で67億ドルに達する公算があり、年間の増収率は7%になり得るとした。

目標株価は従来の211ドルから283ドルに引き上げられた。

原題:

Netflix Climbs Most Since January After Atlantic Upgrade (2)(抜粋)