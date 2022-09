ＥＣＢカザークス氏、次回に大幅利上げが必要－その後は小幅に

欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのカザークス・ラトビア中銀総裁は、10月の会合で政策金利を再度75ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)引き上げる必要があるとの見解を示し、それ以降の利上げについてはより小幅となる公算が大きいと述べた。

カザークス氏はリトアニアの首都ビリニュスでのインタビューで、「現在の状況ではまだ大規模な対応が可能だ。金利がインフレ目標の2%に合致する水準からかけ離れていることから、次回のステップは依然として大幅でなくてはならない」と述べ、「75ベーシスポイントの利上げを支持するだろう」と続けた。

その上で「この先75bpが標準的な利上げ幅」になるという意味ではないとし、金利がインフレ目標とより整合的になれば、その後の利上げは「幾らか慎重になる必要がある」との考えを示した。

また、ECBのエルダーソン理事はブリュッセルでの講演で「あまりにも高過ぎる」インフレを抑えるべく、利上げする意向をあらためて表明。同理事は「方向は明確だ。われわれは目的を達成するため、さらに利上げしていく」と言明した。

