クワーテング英財務相は、28日に行う金融業界幹部らとの会合でポンドをショートしないよう要請する。英スカイニューズが情報源を明示せずに報じた。

外国為替市場ではポンドがここ数日、対ドルで最安値の更新を続けている。

原題:Kwarteng to Ask Financiers Not to Bet Against Pound: Sky(抜粋)