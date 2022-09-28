オフショア人民元、対ドルで最安値－米金融当局タカ派発言響く

オフショア人民元が28日、対ドルで下落し最安値を更新した。米金融当局者らによるタカ派的なコメントや中国経済を巡る懸念拡大で地合いが悪化している。

オフショア人民元は１ドル＝7.2162元と、オフショア取引が始まった2010年以降で最安値。中国本土の人民元も下げ、対ドルで0.2％安の7.1955元と08年以来の安値となった。

ブラード氏ら米地区連銀総裁３人、利上げ継続必要－信頼性維持へ

米金融当局が利上げを進める一方、中国人民銀行（中央銀行）は緩和的な金融政策を維持しており、政策の方向性の違いから人民元に対する下落圧力が続いている。

原題： Yuan at Record Low Fuels Speculation Monetary Easing Will Slow

Yuan Falls to Weakest Since ‘08 on Signs PBOC Is Easing Its Grip

Offshore Yuan Falls to All-Time Low on Hawkish Fed Rhetoric（抜粋）