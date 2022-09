米国株の弱気相場、クレジット市場動揺ならさらに悪化も－暗雲迫る

奇妙に聞こえるかもしれないが、ここ一週間のウォール街の混乱でも、米国の社債相場は比較的痛手を受けていない。

金融市場の混乱が近く峠を越えると期待している株式の押し目買い投資家にとってはこれは悪い知らせだ。

投資適格級社債のリスクプレミアムは米金融当局による直近の大幅利上げ前に比べれば拡大しているとはいえ、最近の市場のストレスや激しさを増す債券・為替市場の混乱に比べると、まだ控えめな水準にとどまっている。

ゴールドマン・サックス・グループは社債相場がリプライシング(再評価)される可能性があり、それが株安にさらに拍車を掛けるリスクがあると警告する。現在の業績見通しには、米経済が深刻なリセッション(景気後退)を回避する「確率が不当に高く」見込まれているためだという。

27日には複数の 米地区連銀総裁が物価抑制の取り組みは終了に程遠いとの見解を相次ぎ示したことから、S&P500種株価指数は一時の1.7%高から値を消し、結局0.2%安で終了。弱気相場の安値を更新した。

ドル高が続いているため、企業の売上高は600億ドル(約8兆7000億円)減少する恐れがある。米10年国債利回りは4%に迫り、資金調達環境の悪化は目に見えている。

ブリークリー・アドバイザリー・グループのピーター・ブックバー最高投資責任者(CIO)は、クレジット市場の再評価が株式相場にとって新たな脅威だと指摘した。

利回りは米国債売りに同調して数年ぶりの高水準に上昇しているものの、米投資適格級社債のスプレッドは現在150ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)付近。7月の水準を下回り、2020年3月に見られた370bpには遠く及ばない。一方、ジャンク債のリスクプレミアムは520bp前後で推移し、7月に付けた高水準を下回っている。

原題:

Stock Bear Market Will Get Whole Lot Worse When Credit Cracks(抜粋)