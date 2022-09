米フィラデルフィア連銀のハーカー総裁は同連銀ウェブサイトに掲載された論考で、「米経済のほとんどのモノ・サービスで価格上昇は極めて行き過ぎているが、食料インフレと共に住居費インフレが特に警戒を要する」と述べた。

同総裁は「金融政策には果たすべき役割があり、連邦準備制度はインフレの安定化と長期的な経済基盤強化に取り組んでいる。しかし住居費インフレの抑制には連邦準備制度だけでなく、連邦・州・地方自治体政府の行動が必要になろう」とし、「結論を言えば、われわれは建設する必要があるということだ」と説明した。

その上で、手頃な価格の住宅建設を促す最も効果的な改革は都市計画法の再検討と税制改革だろうと同総裁は指摘した。

原題:

Fed’s Harker Says Build More to Ease Shelter Inflation Long Term(抜粋)