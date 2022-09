米シカゴ連銀のエバンス総裁は「今から6カ月で、金融政策の遅行効果が労働市場に表れるはずだ」と述べた。

エバンス氏はロンドンで講演後、聴衆の質疑に応答し、先週公表された米連邦公開市場委員会(FOMC)の金利予測に基づいて判断すると、金利は年末までにピーク付近に達する可能性があると発言。同予測では、年末時点の水準は4.4%と示唆されている。

FOMCの金利軌道見通しはインフレ抑制に十分だろうと「楽観」しているとも話した。

一方、米当局はインフレが上昇し始めた際に、間違いを犯し「判断を誤った」とエバンス氏は認め、今になって考えると「私は恐らく引き締めをもっと早期に開始していただろう」と続けた。

エバンス氏は今年のFOMCで議決権を有していない。

原題:

Fed’s Evans: Hikes to Take Six Months to Show Up in Job Market(抜粋)