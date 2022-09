石油輸出国機構(OPEC)と非加盟国で構成する「OPECプラス」の10月会合で、日量約100万バレルの原油減産を提案する公算が大きいと、ロイター通信が事情に詳しい関係者を引用して報じた。

原題:

Russia to Likely Propose OPEC+ Cut Output by About 1MBD: Reuters(抜粋)